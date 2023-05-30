الحبس 3 أشهر لشاب سرق علكة من مركز تجاري

خفضت محكمة بداية عمان العقوبة على شاب ادانته بسرقة اللبان ( علكة ) من أحد المراكز التجارية الكبيرة (مول) في العاصمة الأردنية إلى الحبس 3 أشهر بدلا من الحبس مدة عام، بعد اسقاط إدارة المول لحقه في القضية.

وسبق أن أصدرت محكمة صلح جزاء شمال عمان في مطلع نيسان الماضي حكما بحبس المتهم مدة عام بعد إدانته بجرم السرقة محسوبة له مدة التوقيف.

وقام شاب مريض بالإيدز بسرقة 36 علبة علكة من أحد المولات في منطقة عمان الغربية حيث تم اكتشاف عملية السرقة بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة في المول، حيث جرى تقديم الشكوى بحق الشاب وتمت الملاحقة قضائيا.

وساهم اعتراف الشاب (سارق العلكة) بقيامه بسرقة (36 باكيت علكة) من المول وإسقاط حق في القضية من قبل المول في التخفيف من العقوبة التي أثارت جدلا في الأوساط الأردنية.

ويعتزم العديد من فئة الشباب في الأردن مغادرة البلاد من أجل ضمان مستقبلهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وفقا لما أظهره استطلاع للرأي قام به المعهد الجمهوري الدولي.

وأظهر الاستطلاع 45 في المئة من الشباب الذين تتراوح اعمارهم ما بين 18 إلى 35 عاما، يفكرون جديا بالهجرة الى الخارج إزاء التحديات الاقتصادية التي تعد من أبرز ما يواجهه الأردن .