مصرع شخصين جراء تحطم طائرة تعود للحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة
لا يزال سبب الحادث غامضا حتى الآن
قتل شخصان في الولايات المتحدة جراء حادث تحطم طائرة عسكرية تعود للحرب العالمية الثانية.
وأفادت قناة "KXAN" التلفزيونية بأن الحادث وقع أمس السبت بمدينة فريديريكسبرغ بولاية تكساس الأمريكية، وأن المقاتلة من طراز "North American P-51 Mustang" سقطت على موقف للسيارات.
من جهته أعلن المتحف الوطني المكرس للحرب العالمية الثانية في منطقة المحيط الهادئ أن الطائرة كانت تقل شخصين، مضيفا أنهما قتلا نتيجة الحادث.
وذكرت وكالة "أسوشد برس" أن تحطم الطائرة أسفر أيضا عن تدمير عدد من السيارات المركونة في الموقف.
ولا يزال سبب الحادث غامضا حتى الآن.
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