الحرس الإيراني للإسرائيليين "غادروا فلسطين قبل فوات الأوان"

نصح قائد في الحرس الثوري الإيراني الاسرائيليين "ببيع عقاراتهم ومغادرة فلسطين والمنطقة قبل فوات الأوان"، خلال تعليقه على حادث الانفجار الذي وقع مؤخرا في مصنع للصواريخ في اسرائيل.

قال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون التنسيق، اللواء محمد رضا نقدي، إن إسرائيل حاولت التكتم على الانفجارات في مصنع للأسلحة في جنوب فلسطين لكنها فشلت.

وأضاف اللواء محمد رضا نقدي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني الخميس، أن مئات الآلاف سمعوا ورأوا الانفجارات أمس في إسرائيل وهي فشلت في التكتم عليها.

وتابع: "من يمارس الشر في المنطقة عليه أن ينتظر تداعيات ذلك داخل أراضيه".

وقال إن "أحداث أمس في إسرائيل جزء بسيط أمام الوضع الاجتماعي والسياسي المعقد في إسرائيل وعدم وجود إدارة للبلاد".

وأشار نقدي إلى أنه "لا مستقبل لإسرائيل في المنطقة وقادتها يدركون ذلك".

ونصح نقدي الإسرائيليين "ببيع عقاراتهم ومغادرة فلسطين والمنطقة قبل فوات الأوان".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن انفجارا قويا هز موقعا لاختبار الصواريخ يقع وسط إسرائيل، أمس الأربعاء.

وقالت الصحيفة نقلا عن شركة "تومر" التي كانت تختبر محرك صاروخ، إن الحادث كان جزءا من التدريبات التي جرت.