الحرس الايراني يضع ثاني قمر صناعي في المدار

قال الحرس الثوري الايراني الثلاثاء، انه نجح في وضع قمر اصطناعي عسكري ثانٍ في المدار حول الارض.

وأفادت وكالة "إرنا" إن "القمر نور 2، تم إطلاقه الى الفضاء عبر (الصاروخ) الناقل للأقمار الاصطناعية قاصد من قبل القوة الجوفضائية للحرس الثوري، ووضع بنجاح في المدار على ارتفاع 500 كلم".

واوضح الحرس أن "نور 2" هو "قمر استطلاع" عسكري، وفق بيان أورده موقعه الإلكتروني "سباه نيوز".

وهي المرة الثانية يعلن فيها الحرس نجاحه في إطلاق قمر اصطناعي عسكري، بعدما أفاد في 22 أبريل 2020 عن وضع "نور 1" في المدار، مؤكدا أنه "أول قمر" إيراني من هذا النوع.

وأكد "سباه نيوز" الثلاثاء أن هذا القمر "لا يزال موجودا ويقوم بإرسال المعلومات".

ويأتي الإعلان عن وضع القمر الجديد في المدار، بعد أقل من شهرين على إعلان القوة الجوفضائية للحرس إجراء تجربة "ناجحة" على صاروخ يعمل محركه الأساسي بالوقود الصلب، وقادر على نقل أقمار اصطناعية.

كما أنها المرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر، تعلن فيها الجمهورية الإسلامية إطلاق صاروخ إلى الفضاء.

فقد أكد مسؤولون إيرانيون في 30 ديسمبر، إطلاق صاروخ يحمل معدات لأغراض بحثية، من دون أن ينجح في وضعها في المدار حول الأرض.

وفي حين تشدد طهران على الطبيعة العلمية لبرنامجها الفضائي، سبق لدول غربية عدة أبرزها الولايات المتحدة، إضافة الى إسرائيل، أن أعربت عن قلقها منه، معتبرة أنه يساهم في تعزيز برنامجها للصواريخ البالستية الذي يثير أيضا انتقادات دول الغرب.

وأتى الإعلان عن وضع القمر العسكري في المدار، في وقت تجري طهران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا بهدف إحياء اتفاق عام 2015 بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، والذي انسحبت واشنطن منه أحاديا في العام 2018.

وبلغت المباحثات في فيينا مراحل حاسمة، مع تأكيد الأطراف المعنيين الاتفاق على غالبية النقاط، لكن مع تبقي خلافات تتطلب "قرارات سياسية".