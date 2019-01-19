الحريري يأمل برؤية سيدة تقود الحكومة اللبنانية
الحريري، يتطلع لرؤية امرأة تتولى حكومة بلاده
أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أنه يتطلع لرؤية امرأة تتولى حكومة بلاده.
وقال الحريري في تغريدة أطلقها اليوم "أنا أتطلع إلى اليوم الذي تتولى فيه سيدة سدة رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، لما تملكه المرأة اللبنانية من حكمة وإبداع وفعالية وطاقة وقدرة على المبادرة والتنفيذ".
أنا اتطلع الى اليوم الذي تتولى فيه سيدة سدة رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، لما تملكه المرأة اللبنانية من حكمة وإبداع وفعالية وطاقة وقدرة على المبادرة والتنفيذ #أحداث_اليوم pic.twitter.com/xFNWwoOp60— Saad Hariri (@saadhariri) ١٩ يناير ٢٠١٩
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