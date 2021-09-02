الحظر الأمريكي حرم إيران عوائد نفطية بأكثر من 100 مليار دولار

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي خلال أول حضور له في اجتماع "أوبك بلس" إن "الحظر الأمريكي الظالم أدى الى حرمان إيران من إنتاج مليار و800 مليون برميل من النفط وأكثر من 100 مليار دولار من العوائد النفطية خلال الفترة من أبريل 2018 إلى 2021 في الوقت الذي كنا بحاجة ماسة إلى توفير ضرورات واحتياجات البلاد ومن ضمنها مكافحة جائحة كورونا".

وأضاف ان "فرض إجراءات الحظر اللاقانونية والآحادية من قبل الولايات المتحدة على اثنين من الأعضاء المؤسسين لمنظمة أوبك، يتعارض مع المبادئ والقوانين الدولية".

وتابع أن "ما وضع منتجي النفط سواء الأعضاء في أوبك وغير أوبك منذ عام 2017 وحتى الآن، هو السعي لإرساء الاستقرار في أسواق النفط العالمية من خلال التعاون".

وأضاف أن "إيران باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لأوبك، ورغم الضغوط الممارسة ضدها بسبب الحظر الجائر، فإنها دعمت دوما مبدأ التعاون بين تحالف اوبك بلاس، وقد أثبتت التزامها بمبادئ هذا التعاون وأهدافه".