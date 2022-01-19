الحكم بالاعدام على شابة باكستانية بتهمة الإساءة للنبي

قضت محكمة باكستانية بالإعدام "شنقا حتى الموت" على شابة مسلمة بعد إدانتها بإزدراء الدين عقب رسالها رسالة نصية ورسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عبر "واتس آب".

وصدر الحكم في مدينة روالبندي على أنيقة عتيق (26 عاما) التي جرى اعتقالها عام 2020.

وقد أدانتها المحكمة بنشر مواد تزدري الدين على واتس آب. كما حكم عليها بالسجن 20 عاما.

وازدراء الدين تهمة خطيرة في باكستان ذات الأغلبية المسلمة، ويمكن أن تنطوي القوانين التي تحظره على عقوبة الإعدام على الرغم من أنه لم يتم تطبيقه على الجريمة مطلقا.

ففي ديسمبر تعرض مدير مصنع سريلانكي يعمل في باكستان للضرب حتى الموت وأضرمت مجموعة من الأشخاص النار في جسده بعد اتهامه بالتجديف.

وقالت الشرطة إن الحشد قبض على بريانتا كومارا وأعدموه بدون محاكمة وحرقوا جثته علنا. واتهم عمال المصنع الضحية بتدنيس ملصقات عليها اسم الرسول.

وتذكر التقارير ان هناك نحو ثمانين شخصا موقوفون حاليا في باكستان بتهمة ازدراء الدين، حيث يواجه نحو نصف احتمال الحكم عليهم بالاعدام.

واصدرت باكستان عام 2019 احكاما بالاعدام على 17 شخصا ادينوا بهذه التهمة.