الحكم عليه بالسجن 3 سنوات.. القبض على عمران خان

أصدرت المحكمة في باكستان حُكمًا غيابيًا على رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة الكسب غير المشروع، حيث أثبتت المحكمة ضلوعه في ممارسات فساد.

وتم فرض غرامة مالية قدرها 350 دولارًا على عمران خان، إضافةً إلى منعه من الترشح في الانتخابات العامة المقبلة التي ستجري مطلع نوفمبر.

وعلى الرغم من غيابه عن المحكمة، أصدر القاضي همايون ديلوار أمرًا بالقبض على خان.

القبض على عمران خان في لاهور

في سياق متصل، ألقت الشرطة الباكستانية القبض على عمران خان في مدينة لاهور، حيث أفاد عطا لله طرار، المساعد الخاص لرئيس الوزراء، بأنه تلقى معلومات تفيد بالاعتقال.

يذكر أن الحُكم جاء بعد التحقيق في تلقي خان هدايا خلال فترة ولايته كرئيس وزراء باكستان، وتوجه القاضي بتنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وأكدت التحقيقات اختلاس خان وزوجته لما لا يقل عن 52 هدية من خزانة الدولة، تلقاها من قادة دول الشرق الأوسط، بقيمة سوقية إجمالية تصل إلى 154 مليون روبية (حوالي 2 مليون دولار).

150 قضية قانونية

ومنذ الإطاحة به من السلطة في تصويت بحجب الثقة في البرلمان في أبريل / نيسان 2022، واجه خان أكثر من 150 قضية قانونية، بما في ذلك العديد منها بتهم الفساد والإرهاب وتحريض المواطنين على العنف.

وشهدت هذه الاحتجاجات الدامية في مايو / أيار هجماتٍ من أتباعه على الممتلكات الحكومية والعسكرية في جميع أنحاء باكستان.

