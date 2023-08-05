بالفيديو: الجيش السوداني يدخل المناطق المحاصرة في الخرطوم بعد معركة دامية

في تطور لافت، وصلت القوات المسلحة السودانية إلى مناطق محيطة بالقيادة العامة ومطار العاصمة الخرطوم، ونشرت القوات العسكرية في تلك المناطق، لأول مرة منذ أربعة أشهر بعد اندلاع الاقتتال الدامي في البلاد.

وأظهر مقطع فيديو لحظة انتشار عناصر من الجيش في المنطقة صباح اليوم، وكشف عن حجم الدمار الهائل الناجم عن الاشتباكات المستمرة هناك.

وأعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، نبيل عبدالله، في وقت سابق اليوم، أن فرقة مشاة من القوات المسلحة السودانية قد دخلت مدينة زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور.

كما نفى البيان سيطرة الدعم السريع على تلك المنطقة، وأكد أن جميع قوات ووحدات الجيش في أماكنها وجاهزة للتصدي لأي عدوان.

وفي سياق متصل، قال الناطق باسم الجيش إن القوات المسلحة نفذت ضربات متعددة وناجحة بالخرطوم، رداً على إجراءات قوات الدعم السريع التي قامت بطرد المواطنين من منازلهم في مناطق الجيلي شمال الخرطوم وبحي جبرة جنوب الخرطوم، وذلك بهدف استخدام المنازل للأعمال الحربية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي بعد أربعة أشهر من اندلاع الاقتتال الدامي في السودان، الذي أثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي تطور هام، أعلنت مجموعة من قوات حرس الحدود التابعة للدعم السريع انضمامها إلى صفوف الجيش السوداني، ردًا على دعوة من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لأية قوات ترغب في الانضمام لقواته.

تاريخ اندلاع الصراع يعود إلى 15 أبريل/نيسان الماضي، وقد تم التوصل بين الطرفين المتنازعين لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أميركية، لكن تلك الاتفاقيات لم تصمد. كما تم تعليق المفاوضات التي جرت في جدة الشهر الماضي، بعد تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاك الهدنة.

وقد أسفر النزاع حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقل، وتشريد أكثر من 3 ملايين شخص.

