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الحكومة السورية تتهم تركيا بخرق اتفاق أضنة مرارا وتكرارا

الحكومة السورية تتهم تركيا بخرق اتفاق أضنة مرارا وتكرارا
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