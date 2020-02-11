الحكومة الفنزويلية تعتزم مقاضاة واشنطن دوليا بسبب عقوبات

قالت الحكومة الفنزويلية، الاثنين، إنها تخطط لرفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية، ردا على قرار واشنطن بفرض عقوبات على شركة الطيران المملوكة للدولة “كونفياسا”.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام حشد من أنصاره في كاراكاس: “سنسعى لعدالة دولية عبر رفع دعوى ضد حكومة (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب”.

وبرر وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين، قرار الأسبوع الماضي قائلا إن “نظام مادورو غير الشرعي” يستخدم شركة الطيران “في نقل مسؤولي النظام الفاسدين حول العالم لحشد الدعم لجهوده غير الديمقراطية”.

وفي الخطاب نفسه في كاراكاس، حمّل مادورو مباشرة زعيم المعارضة خوان جوايدو، مسؤولية فرض المزيد من العقوبات على اقتصاد البلاد المتعثر.

يشار إلى أن الولايات المتحدة من بين نحو 50 دولة اعترفت بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا منذ كانون ثان/يناير 2019، عندما أعلن نفسه رئيسا شرعيا للحكومة وأطلق جهودا للإطاحة بمادورو.

وخلال اجتماعه مع حلفائه الأوروبيين في بروكسل الشهر الماضي، دعا جوايدو المجتمع الدولي إلى تكثيف العقوبات على فنزويلا، في محاولة إضافية لإقصاء مادورو عن الحكم.

وفاز مادورو بولاية رئاسية ثانية في انتخابات مثيرة للجدل عام .2018 وانهارت البلاد اقتصاديا في عهده مما أدى إلى زيادة عدد الفنزويليين الذين يعيشون في الخارج إلى 8ر4 مليون شخص، حسب أرقام الأمم المتحدة.

ورغم أن جوايدو ومادورو كانا يتنافسان على دعم المواطنين، إلا أن الأخير احتفظ بقبضته القوية على الحكومة بفضل دعم القوات المسلحة.

وفي تقرير صدر في تموز/يوليو، أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن سيادة القانون انهارت في فنزويلا منذ انتخابات 2018، وحثت السلطات في البلاد على استعادة المؤسسات الديمقراطية. (د ب أ)