الحمدلله يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين

وخاطب الحمدلله الأسرى قائلاً : اليوم يقف شعبنا موحداً، خلف مطالبكم الإنسانية العادلة، لنبرز للعالم عدالة قضيتكم وقدسيتها".

دعا رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمدالله، المجتمع الدولي، إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة ووضع حد لمعاناة الأسرى المتفاقمة في سجون الاحتلال.

وطالب الحمدالله في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، بتوحيد الصف الوطني الفلسطيني،لمواجهة الاحتلال وتطرف حكومته والتصدي لخطط الإدارة الأمريكية الهادفة إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال "بالوحدة والتكاتف نستطيع دعم أسرانا والانتصار لمعاناتهم والدفاع عن أرضنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".

وأضاف الحمدالله، "نقف اليوم إجلالاً وإكباراً لأسرانا البواسل في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي وهم يخوضون معركة الكرامة من أجل إعمال واسترداد الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية".

وخاطب الحمدلله الأسرى قائلاً : اليوم يقف شعبنا موحداً، خلف مطالبكم الإنسانية العادلة، لنبرز للعالم عدالة قضيتكم وقدسيتها".

الكرامة2

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الأثنين، عن فشل جلسات الحوار بين إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي وممثلي فصائل وتنظيمات الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال، بعد أن استمرت على مدار اليومين الماضيين في سجن ريمون.

وبينت الهيئة، في بيان لها، أن قرابة 150 أسيرا فلسطينيا شرعوا ظهر اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام والماء، في سجني ريمون والنقب، في معركة أطلقوا عليها اسم "معركة الكرامة 2"، على أن تدخل دفعات متتالية من الأسرى للإضراب من مختلف السجون خلال الأيام المقبلة.

وقالت إن الحوار مع إدارة سجون الاحتلال وقيادة الحركة الأسيرة وصل لطريق مسدود، بسبب تعنت الإدارة ومن خلفها المستوى السياسي الإسرائيلي في الاستجابة للمطالب الحياتية الإنسانية للحركة الأسيرة والمكفولة بكل الشرائع والقوانين الدولية.

ولفتت إلى أن إدارة سجون الاحتلال لم تستجب لمطالب الحركة الأسيرة كإزالة أجهزة التشويش وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وعدم التوصل إلى تفاهمات واضحة حول تركيب أجهزة تلفونات عمومية بين أقسام السجون، وعدم إنهاء عزل الأسرى المعاقبين إثر الأحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي، ووقف عمليات الاقتحام والتنكيل والإهمال الطبي بحقهم، وغيرها من مطالب.

من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، ، إن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تريد على ما يبدو التنصل مما تم الاتفاق عليه مع الأسرى خلال الأيام الماضية، نتيجة الضغط السياسي وحمّى الانتخابات الإسرائيلية.

وطالب الأسرى أبناء شعبنا، بضرورة الالتفاف حول قضيتهم العادلة ومعركتهم النضالية، وإسنادهم بمختلف السبل والأدوات الممكنة، وفضح السياسات الإسرائيلية تجاههم التي تخرق كل الشرائع الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

رسالة حماس

وجه أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ، مساء يوم الثلاثاء، رسالة إلى قادة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن الأسرى الفلسطينيين.

وخاطب أبو عبيدة في تصريحٍ صحفي، لقادة الاحتلال قائلا إن "المعاملة التي تلقاها الجندي شاليط سابقاً لدى المقاومة والتي يعلمها العدو جيداً لن تتكرر مع أسراه لدينا أمام استمراره في التنكيل بالأسرى وذويهم".

ووجه التحية لأسرانا في معركة الكرامة 2، مؤكدا أن القسام تحمل همهم فعلا وقولا وتضع قضيتهم فوق كل اعتبار.

وأضاف أبو عبيدة : "أمام ما يعانيه أسرانا من بطش الاحتلال، وغطرسته فقد أعطت قيادة القسام توجيهاً لوحدة الظل بالضغط على أسرى الاحتلال؛ معاملةً بالمثل وانتصاراً لأسرانا الأبطال".