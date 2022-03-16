الحوثيون يرحبون بالحوار مع التحالف في أي دولة محايدة

اعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الاربعاء، ترحيبهم بأي حوار مع دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على ان يكون في دولة محايدة.

ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين عن مصدر مسؤول قوله إن "اليمن يرحب بأي حوار مع دول التحالف في أي دولة محايدة وغير مشاركة في العدوان على اليمن، سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها".

واشترط المصدر أن "تكون الأولوية للملف الإنساني ورفع القيود التعسفية على ميناء الحديدة (على البحر الأحمر- غرب) ومطار صنعاء الدولي".

وقال إنه "من غير المنطقي ولا العادل ولا الجائز أن يكون الداعي والمضيف للحوار الدولة الراعية للحرب والحصار الظالم على الشعب اليمني (يقصد السعودية)".

ولم يصدر تعقيب فوري من التحالف العربي ولا الحكومة اليمنية حول هذا الأمر.

ويشهد اليمن حربا مستمرة منذ 7 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، وبين الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين خليجيين، الثلاثاء، قولهم إن "مجلس التعاون الخليجي يبحث دعوة أطراف حرب اليمن لمحادثات في السعودية".

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة.

وبات معظم سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.