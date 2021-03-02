الحوثي يعلن استهداف مطار أبها بمسيرة مفخخة والتحالف يؤكد تدميرها

أعلن الحوثيون مساء الثلاثاء، أنهم استهدفوا مطار أبها في السعودية بطائرة مسيرة، فيما اكد التحالف الذي تقوده الرياض أنه دمرها.

وقال المتحدث باسم قوات أنصار الله يحيى سريع، في تغريدة على "تويتر" إن "سلاح الجو المسير استهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بطائرة نوع قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف يحيى سريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على التصعيد الجوي للتحالف وحصاره المتواصل على اليمن.

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وفي وقت سابق، قال التلفزيون السعودي الرسمي إن التحالف بقيادة المملكة دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باليمن صوب المنطقة الجنوبية للبلاد.

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الثلاثاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الحوثيين الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة، تمثل جرائم حرب.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تدين السفارة الأمريكية الهجوم الذي شنه الحوثيون على جازان الليلة الماضية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. نتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل، وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع. pic.twitter.com/vzFp8ct7BN — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) March 2, 2021

وفي سياق متصل، دانت السفارة الأمريكية لدى السعودية، الهجوم الذي شنه الحوثيون على منطقة جازان الليلة الماضية، وأسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وقالت السفارة الأمريكية لدى الرياض في "تويتر": "تدين السفارة الأمريكية الهجوم الذي شنه الحوثيون على جازان الليلة الماضية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين".

وأضافت: "نتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل، وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع".

وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن أمس، عن سقوط مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون تجاه إحدى القرى الحدودية في منطقة جازان بجنوب السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، تأكيده أن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف تم إطلاقه من من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بالمنطقة.

وأضاف أن سقوط المقذوف في أحد الشوارع العامة، أسفر عن إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين سعوديين واثنان من الجنسية اليمنية، بجروح متوسطة نتيجة تطاير الشظايا.