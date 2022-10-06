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الحوثي يهدد "دول التحالف" بطائرات تعرف وجهتها

منشور 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 12:59
الحوثي يهدد "دول التحالف" بطائرات تعرف وجهتها

علق عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، على بيان مجلس الأمن الدولي الذي قال إنه "قلق" من تهديدات جماعة أنصار الله الحوثية.

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بقوله:  "لدينا طائرات تعرف وجهتها رغم الحظر الجوي".

وقال الحوثي عبر تغريدة  في "تويتر":  "اذا كان صرف الرواتب تطرفا، فلدى القوات المسلحة بنك آخر سبق الصرف منه" في تهديد جديد لدول التحالف العربي بقيادة السعودية.

ووصف بيان مجلس الأمن، شروط جماعة الحوثي لتمديد الهدنة في اليمن بـ"المتطرفة".

وقال الحوثي ردا على ذلك " ليس تطرفا فك الحصار عن اليمن.. وليس تطرفا تسليم رواتب الموظفين من عائدات النفط.. وليس تطرفا رفع الحظر عن المسافرين إلى مطار صنعاء من جميع الوجهات.. التطرف هو بيان مجلس الأمن".

كلمات دالة:الحوثياليمندول التحالف

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