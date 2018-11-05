الخارجية القطرية ترد على اتهامات بالتدخل بشؤون البحرين

ردت وزارة الخارجية القطرية، الاثنين، على الاتهامات التي توجهها لها البحرين بأنها تتدخل بشؤونها الداخلية، الأمر الذي كررته كثيرا من بداية الأزمة الخليجية مع قطر.

وأوضحت الخارجية القطرية على "تويتر"، أن "قطر ترفض اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين".

وأوردت في بيان رسمي لها أن "قطر تستنكر الزج باسمها في خلافات البحرين الداخلية".

ودعت الخارجية إلى أن "تتعامل المؤسسات المعنية في البحرين مع الرأي العام المحلي لديها والرأي العام الخليجي والدولي بقدرٍ أكبر من الجدية والمسؤولية، وعدم اللجوء إلى تسييس القضاء لديها أو الزجّ باسم دولة قطر لصالح حسابات سياسية ثبت أنها ضيقة الأفق، ولا تليق بالدول".

وكانت محكمة في البحرين قد حكمت أمس الأحد بالسجن المؤبد على ثلاثة معارضين بارزين، لاغية حكما سابقا بتبرئتهم من اتهامات بالتجسس لصالح قطر.