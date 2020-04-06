"الداخلية" الألمانية تقترح تخفيف قيود مكافحة "كورونا"

أفادت وكالة "رويترز" بأن وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية الألمانية اقترحت تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا بشروط.

وتنص الوثيقة على أنه يمكن تخفيف هذه القيود في حال أثبتت الإحصائيات أن شخصا واحد يمكنه أن ينقل العدوى شخص واحد على فقط.

وتطالب الوثيقة بتطوير نظام مراقبة حدود الدول الأوروبية والحدود المفتوحة في منطقة شنغن، بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتشدد الوثيقة الحكومية على وجوب ارتداء الكمامات حال توفرها في المصانع والبنايات ووسائل النقل، فضلا عن التعليق المؤقت للفعاليات الكبيرة والاحتفالات الخاصة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق العودة إلى الحياة الطبيعية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي في 19 أبريل.