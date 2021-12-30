الدبيبة: حملة ممنهجة لإفشال الحكومة الليبية.. ونرفض حبس وزير الثقافة

أكد عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، اليوم الخميس، أن هناك حملة ممنهجة لإفشال الحكومة، مشيرا إلى أن الفترة الحالية التي تعيشها البلاد "حرجة".

ورفض الدبيبة، الطريقة التي تم التعامل بها مع وزير الثقافة، مناشداً النائب العام بأن يتعامل بحنكة مع قرار إيقافها، معللا ذلك بكونها إمرأة، مبينا أنه يضمن التحقيق معها.

وقال: "ما حدث أمر يحتاج إلى التأني في التعاطي معه، وعدم الاندفاع لأننا أمام إمرأة ليبية في كل الأحوال"، مشيرا إلى أن "الوزيرة قد تكون أخطأت، وعملت مع بعض الأطراف الأخرى أعمالا قانونية أو غير قانونية، لذلك يتم التحقيق معها".

وأضاف الدبيبة، أمام اجتماع الحكومة، إن "التحقيق بشكل علني مع الوزراء وتوقيفهم مستفز جداً"، كما أكد رفضه للتعامل مع الوزيرة بطريقة غير لائقة حتى على السوشيال ميديا

عاجل | الدبيبة: إيقاف النائب العام لوزيرة الثقافة يحتاج إلى تأنٍ ونناشده مراعاة خصوصيتها



الدبيبة: على وزيرة العدل كشف الإجراءات التي سبقت إيقاف النائب العام للوزراء والتحقيق معهم pic.twitter.com/b7CRVW0dsG — ليبيا بانوراما (@lpc_ly) December 30, 2021

حبس وزيرة الثقافة

وأصدر النائب العام الليبي الصديق الصور أمس الأربعاء، قرارا بالحبس الاحتياطي على وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، وذلك في وقائع فساد.