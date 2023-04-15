"الدعم السريع" السودانية: القوات المصرية "في الحفظ والصون"

اعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ان القوات المصرية المتواجدة في قاعدة مروى الجوية شمالي البلاد، والتي اعلنت قواته "استسلامها" في وقت سابق السبت، "ليست محتجزة"، وافرادها في "أمان".

وقال حميدتي لقناة "سكاي نيوز عربية"ان "القوات المصرية المتواجدة في مطار مروي في آمان"، وهي "غير محتجزة".

وكانت قوات الدعم السريع نشرت فيديو يظهر ما قالت انه "استسلام" الجنود المصريين لها في القاعدة.

وجاء نشر الفيديو في خضم اشتباكات بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لحليفه السابق حميدتي في الخرطوم وعدة مدن اخرى.

ويظهر في القيديو رجال بملابس عسكرية جالسين على الارض، ويسمع صوت احدهم وهو يتحدث باللهجة المصرية مع أفراد من قوات الدعم السريع قائلا "أنا المسؤول عن هؤلاء الناس ..أنا نقيب في القوات المسلحة المصرية".

واظهر فيديو اخر قوات التدخل السريع قرب مقاتلات مصرية داخل القاعدة.

وعلى صعيده ايضا، اكد نزار سيد المسؤول في إعلام قوات الدعم السريع ان الحادث نجم عن تصرف خاطئ لعسكريين صغارا "لا يعرفون المسائل وتأثيرها داخليا وخارجيا".

واكد سيد أن القوات المصرية "في الحفظ والصون"، مضيفا انه "سيتم تسليمهم للقيادة المصرية حالما تهدأ الأوضاع"

واوضح ان هؤلاء العسكريين المصريين جرى نقلهم الى مكان امن حفاظا على ارواحهم، وهم "في أمان الله".

ولاحقا، اعلن الجيش المصري في بيان انه ينسق مع السلطات المعنية في السودان لضمان تأمين قواته الموجودة في هذا البلد في اطار مناورات عسكرية مشتركة.

وتبادلت قوات البرهان وحميدتي الاتهامات بالمسؤولية عن هذا التصعيد المفاجئ في الصراع بين الرجلين.

وقال قوات الدعم السريع في بيان أنها فوحئت بقيام قوة كبيرة من الجيش بشن هجوم متزامن على مقرات وقواعد لها في الخرطوم ومروى ومدن اخرى، مؤكدة انها قامت بالتصدي للهجوم والدفاع عن نفسها.

واتهم الجيش من جانبه قوات الدعم السريع بالمبادرة الى مهاجمة عدة معسكرات له في الخرطوم ومناطق اخرى في السودان، مؤكدا ان قواته تؤدي واجبها في حماية البلاد.

وتفجرت الاشتباكات وسط اجواء من الانسداد السياسي الذي يعيشه السودان جراء الصراع بين البرهان وحميدتي.

وقالت مصر أنها "تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان".