الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي جنوب البلاد

دفاعات جوية سورية

أعلنت وكالة "سانا" الحكومية نقلا عن مصدر عسكري سوري، أن الدفاعات الجوية السورية صدّت اليوم الأحد عدوانا إسرائيليا كان يستهدف جنوبي البلاد.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية ومنعته من تحقيق أي من أهدافه".

وكان الجيش السوري، أعلن في الحادي عشر من الشهر الجاري تصدي قوات دفاعه الجوي لعدوان بصواريخ أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي باتجاه محيط مدينة دمشق وأسقطت معظمها.

وذكر مصدر عسكري حينها أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ، مبينا أنه "اقتصرت نتائج العدوان حتى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي".