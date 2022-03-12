الدفاع البريطانية: القوات الروسية على بعد 25 كيلومترا من وسط "كييف"

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، أن القوات الروسية باتت على بعد 25 كيلومترا من العاصمة الأوكرانية "كييف"، مشيرة إلى أن محاصرة مدن خاركيف وتشيرنيهيف وسومي وماريوبول وتعرضها لقصف روسي كثيف.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها قامت بتعطيل 3491 من منشآت البنية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان له إن القوات الروسية استهدفت صباح اليوم السبت بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة عددا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تعطيل مطار فاسيلكوف العسكري جنوب العاصمة كييف والمركز الرئيسي للاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية في منطقة بروفوري بشرق العاصمة.

وأضاف كوناشينكوف أنه خلال اليوم الماضي أسقط سلاح الجو والدفاع الجوي التابعين للقوات الفضائية الروسية 5 طائرات بدون طيار في الجو، اثنتان منها من طراز Bayraktar TB-2 إضافة إلى صاروخ تكتيكي Tochka-U.

وأصاب الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش 145 منشأة تابعة للقوات الأوكرانية، بما فيها ثلاث منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز Buk M-1، و8 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، و5 مستودعات للذخيرة ووقود ومواد تشحيم، و78 موقع تمركز للمعدات العسكرية.

وحسب البيان، فإن حصيلة الأهداف التي تم تدميرها منذ بداية العملية تضم 123 طائرة مسيرة، و1127 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و115 راجمة صواريخ، و423 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و934 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

وأشار البيان إلى أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية بدعم ناري من الجيش الروسي واصلت عملياتها الهجومية، وفرضت السيطرة على بلدتين وحاصرت أخرى من جهة الشرق والجنوب، بعد أن تقدمت لمسافة تبلغ 9 كم، فيما تقدمت القوات الروسية على عدة محاور في دونباس لمسافة 21 كم.

كما سيطرت قوات جمهورية لوغانسك على عدة بلدات مع تقدمها لمسافة 6 كم.

وقال الجيش الأوكراني في بيان، إن العاصمة الأوكرانية إلى جانب ماريوبول المطلة على بحر أزوف وكريفي ريغ وكريمنـتشوغ ونيكوبول وزابوريجيا هي المناطق الرئيسية التي ما زالت جهود القوات الروسية تتركز فيها.

وأضاف أن "الجيش الروسي غير قادر على تحقيق نجاح ويواصل هجماته بالصواريخ والقنابل على مدن واقعة في عمق الأراضي الأوكرانية هي دنيبرو ولوتسك وإيفانو فرانكيفسك".

وأظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية تابعة لشركة ماكسار الأميركية، استمرار تقدم القوات الروسية نحو العاصمة الأوكرانية كييف، كما نشرت الشركة صورا لحريق في مطار أنطونوف في هوستوميل القريب من كييف، وأخرى تظهر منازل محترقة في بلدات شمال غرب كييف.