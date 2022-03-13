الدفاع الروسية: تحرير 300 شخص احتجزوا في إحدى كنائس "دونباس"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تحرير 300 مدني وراهب، كانت قد احتجزتهم كتيبة "أيدار" النازية الأوكرانية كرهائن، في باحات كنيسة في بلدة نيكولسكويه، مشيرة إلى أن عملية التحرير دون إصابات.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية إن مقاتلي "أيدار" جهزوا مواقع لإطلاق النار في باحات دير نيكولو-وفاسيليفسكي الأرثوذكسي بنيكولسكويه (جنوب غرب دونيتسك)، حيث احتجزوا حوالي 300 مدني وراهب رهائن.

وأضاف المتحدث أنه عند قيام القوات الروسية بتحرير البلدة، تم القضاء على بعض المقاتلين القوميين فيما فر الآخرون، دون أن يصاب الرهائن ومباني الدير بأضرار.

استهداف 3687 منشأة عسكرية أوكرانية

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية عن الخدمة وتدمير نحو 100 طائرة و128 مسيرة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الأحد أن الأهداف المدمرة تشمل 99 طائرة، و128 طائرة مسيرة، و1194 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و121 راجمة صواريخ، و443 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و991 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

وتقدمت وحدات من القوات المسلحة الروسية لمسافة تصل إلى 14 كيلومترا في يوم واحد، وسيطرت جراء العمليات الهجومية على المناطق الجنوبية من بلدات بلاغوداتويه وفلاديميروفكا وبافلوفكا ونيكولسكويه في دونباس.

اجلاء 140 مدنيا إلى القرم

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إجلاء أكثر من 140 مواطنا أجنبيا من دول مختلفة من أراضي أوكرانيا إلى جمهورية القرم الروسية.

ونوهت الوزارة في بيانها، بأن هؤلاء المواطنين يحملون جنسيات عدة دول من بينها الولايات المتحدة والهند وفيتنام وبلغاريا، وقد تم نقلهم بحافلات خصصها الجانب الروسي من مقاطعة خيرسون بأوكرانيا إلى منطقة أرميانسك في شبه الجزيرة.

وأضاف البيان: "تم اليوم نقل 141 مواطنا من عدة الدول الأجنبية، من مقاطعة خيرسون بأوكرانيا إلى أراضي روسيا الاتحادية، وبالذات إلى مدينة أرميانسك بجمهورية القرم. وتم تنفيذ العملية بواسطة حافلات قدمتها الدائرة العسكرية الجنوبية الروسية".

ووفقا للبيان، تمت العملية بطلب من سفارات عدة دول للمساعدة في ضمان الإخلاء الآمن لمواطنيها من أراضي أوكرانيا، وكذلك بناء على طلب المواطنين الأجانب المقدم إلى مكتب القائد العسكري الروسي في مدينة خيرسون.

وقام العسكريون الروس، بتجميع مواطني تركيا وأوكرانيا وكازاخستان وأذربيجان ولبنان وليتوانيا وفيتنام واليونان والهند والولايات المتحدة وروسيا، بشكل آمن في الساحة المركزية لمدينة خيرسون ومن ثم نقلهم بالحافلات بمرافقة القوات الروسية حتى وصولها أراضي روسيا الاتحادية.

ماريوبول

من جانبها قالت قيادة الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية إجلاء 96 شخصا من مدينة ماريوبول وضواحيها إلى بيزيمينو.

وأشارت القيادة، في بيانها اليوم، إلى وجود 20 طفلا بين الذين تم إجلاؤهم.

وأضاف البيان: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية إجلاء 96 شخصا، من مدينة ماريوبول وضواحيها، بينهم 20 طفلا، وجرى نقلهم إلى بيزيمينو. وهم في الوقت الراهن في المركز الدي أقامته وزارة حالات الطوارئ بجمهورية دونيتسك الشعبية، لمساعدة النازحين المدنيين".

وأشار البيان، إلى أنه تم خلال الفترة من 5 مارس إلى 13 مارس، إجلاء 863 شخصا من ماريوبول إلى نقطة مساعدة النازحين "بيزيمينوي".

وفي وقت سابق، قالت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية إن مسلحي كتيبة "آزوف" الأوكرانية، لا يسمحون للمدنيين في ماريوبول بالخروج عبر الممرات الإنسانية ويتم استخدامهم كدروع بشرية فضلا عن زرع الألغام بالمنطقة.

اعتراض صاروخ أوكراني

وقالت قيادة الدفاع الإقليمي في "دونيتسك"، إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من اعتراض صاروخ أوكراني من طراز "توشكا -أو".

وذكرت القيادة في بيانها اليوم، أن شظايا الصاروخ الأوكراني، سقطت بالقرب من مدرسة محلية.

وأضاف البيان: "اعترضت قوات الدفاع الجوي صاروخا آخر من طراز توشكا –أو. واستخدم مسلحون أوكرانيون مرة أخرى هذه الصواريخ التكتيكية لقصف شاختيورسك. وتم تسجيل سقوط شظايا هذا الصاروخ بالقرب من المدرسة رقم 1".

وتستخدم القوات الأوكرانية هذه الصواريخ التكتيكية السوفيتية الصنع، لقصف المنشآت المدنية ومواقع البنية التحتية الحيوية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.