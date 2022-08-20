"الدفاع الروسية": جنودنا تعرضوا لهجوم "كيميائي" في زابوروجيه

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية نفذت هجوما استخدمت فيه مواد كيميائية سامة، ضد القوات الروسية المتواجدة في منطقة زابوروجيه، يوم 31 من الشهر الماضي.

وقالت "الدفاع الروسية"، في بيان اليوم السبت، لقد تم نقل مجموعة من الجنود الروس، الذين يؤدون مهامهم في منطقة فاسيليفكا بمقاطعة زابوروجيه، إلى المستشفى بعد ظهور علامات تسمم عليهم.

وأشار بيان "الدفاع الروسية"، إلى أنه بعد فحص أجسام الجنود الذين تعرضوا للإصابة، تم اكتشاف مادة شديد السمية من نوع توكسين البوتولينوم في أجسادهم.

وحمل البيان نظام الرئيس زيلينسكي، المسؤولية عن تلك الهجمات، وقال: إنه "على خلفية الهزائم العسكرية في دونباس ومناطق أخرى، سمح نظام (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي بتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام مواد كيميائية ضد العسكريين الروس والمدنيين".

سم اصطناعي

وقالت الوزارة في بيانها أنه من أجل تحديد أسباب التسمم، أجرى متخصصون من معهد البحوث والاختبارات للطب العسكري التابع لوزارة الدفاع بسانت بطرسبورغ تحليلا إضافيا أكد بشكل لا لبس فيه وجود سم اصطناعي وهو توكسين البوتولينوم من النوع "ب".

وأوضحت الوزارة أنه في الوقت الحالي، تعمل روسيا على إعداد الوثائق التي تؤكد هذه الوقائع مع نتائج جميع التحاليل التي تم إجراؤها فيما يتعلق بحقيقة الإرهاب الكيميائي الذي ارتكبه نظام زيلينسكي.

وقالت إنه سيتم قريبا إرسال الأدلة على الإرهاب الكيميائي لنظام كييف، إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال البعثة الدائمة لروسيا.

مقتل مئات المتطرفين والمرتزقة

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل المئات من المتطرفين والمرتزقة، بينهم أمريكيون وجنود أوكران، وتدمير مواقع عسكرية أوكرانية، بضربات عالية الدقة شنتها اليوم القوات المسلحة الروسية.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

- استهدفت القوات المسلحة الروسية في منطقة أندريفكا أكثر من 100 مسلح، من بينهم 20 مرتزقا أمريكيا.

- تصفية ما لا يقل عن 200 متطرف، وإصابة أكثر من 150 نتيجة الضربات الجوية الروسية عالية الدقة في منطقة فيليكوميخايلوفكا في دنيبروبيتروفسك.

- استهدفت القوات الروسية المواقع القتالية لكتيبة الدبابات التابعة للواء الميكانيكي الأوكراني الثامن والعشرين في قرية كيسيليفكا بمنطقة نيكولايف، وكذلك الكتيبة رقم 212 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في في منطقة أبوستولوفو في منطقة دنيبروبتروفسك، وتمت تصفية أكثر من 200 جندي أوكراني.

- تصفية نحو 130 مسلحا بضربات عالية الدقة على منطقة تمركز اللواء 127 للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في شمال خاركوف.

- دمرت القوات المسلحة الروسية بصواريخها الجوية العالية الدقة دبابتين وسبع مركبات خاصة للقوات المسلحة الأوكرانية وقتل على أثرها أكثر من 200 مسلح في دونيتسك.

- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 13 قذيفة من طراز MLRS في منطقة محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في خيرسون وميليتوبول بمنطقة زابوروجيه.