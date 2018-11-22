الدنمارك تعلق تصدير السلاح للرياض بسبب خاشقجي واليمن

أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية الخميس تعليق موافقتها على تصدير الأسلحة للسعودية.

وقال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن إن بلاده قررت تعليق الموافقات على تصدير الأسلحة والعتاد العسكري للسعودية "بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن"، مضيفا أن القرار "اتُخذ بعد مباحثات أجراها في الآونة الأخيرة مع نظراء له بالاتحاد الأوروبي".

ويشمل قرار التعليق أيضا بعض التقنيات ذات الاستخدام المزدوج في إشارة إلى معدات قد تكون لها تطبيقات عسكرية.