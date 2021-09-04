الدنمارك لن تعترف بأي حكومة لطالبان

كشف وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود، أن قادة بلاده يشعرون بالقلق بشأن ضمان أن التقدم الذي أحرز على مدار عقدين من الجهود في أفغانستان وامكانية استمراره.

وأكد الوزير كوفود إن بلاده لن تعترف بأي حكومة تشكلها حركة طالبان الأفغانية.

وأوضح أن الأولوية الأكثر إلحاحا هي ضمان أن يتمكن كل شخص مدرج بقائمة الإجلاء الدنماركية من مغادرة أفغانستان “بترتيب جيد”.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، شرعت طالبان في توسيع سيطرتها بأفغانستان، مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية، وخلال 10 أيام سيطرت على البلاد كلها تقريبا، بما فيها العاصمة.

وفي 31 أغسطس الماضي، فرضت حركة “طالبان” سيطرتها على مطار كابول، عقب انسحاب آخر الجنود الأمريكيين منه، فجر 31 أغسطس/ آب الماضي.