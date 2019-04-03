أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى القطري

أكد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى القطري، أن إسرائيل لن تشارك في أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي التي ستنطلق أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 6 إلى 10 نيسان / إبريل الحالي .

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء ، بفندق شيراتون الدوحة الذي سوف يستضيف الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي وكذلك أعمال الدورة 204 للمجلس الحاكم واللجان الدائمة للاتحاد .

وقال آل محمود إن المجموعة العربية ينتظر أن تطرح عدة قضايا أمام المؤتمر على رأسها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إلى جانب طرح مسألة حماية الشعب الفلسطيني، وكذلك ستؤكد المجموعة العربية على عروبة الجولان باعتبارها أرضاً سورية محتلة .

تجدر الإشارة الى أن الاتحاد البرلماني الدولي وهو منظمة دولية قد تأسس في عام 1889، ويضم في عضويته البرلمانات الوطنية من جميع أنحاء العالم ويبلغ عددها حاليا 180 برلمانا وطنيا. (د ب أ)