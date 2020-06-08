الدوحة: طالبان تبحث مع واشنطن تسريع إطلاق سراح المعتقلين

أجرت حركة طالبان مباحثات، في العاصمة القطرية الدوحة، مع وفد أمريكي حول تسريع عملية إطلاق سراح المعتقلين في أفغانستان وبدء مباحثات أفغانية – أفغانية، بحسب الحركة، الأحد.‎

وقال المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين، عبر حسابه بـ”تويتر”، إن “لقاء في الدوحة جمع رئيس المكتب السياسي للحركة، الملا عبد الغني برادر، مع كل من المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، وقائد القوات الأمريكية في أفغانستان، الجنرال سكات ميلر”.

وأضاف شاهين أن “اللقاء بحث تسريع عملية الإفراج عن المعتقلين، وبدء محادثات أفغانية – أفغانية، بجانب قضايا أخرى”.

وتابع: “حضر اللقاء الممثل الخاص لوزير الخارجية القطري، الدكتور مطلق القحطاني”.

وبدأ وفد من طالبان، في العاصمة كابل مطلع أبريل/ نيسان الماضي، مباحثات مع الحكومة الأفغانية بشأن تبادل الأسرى، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أن أطاحت قوات دولية، تقودها واشنطن، بحكم الحركة، عام 2001.

وأطلقت السلطات الأفغانية سراح 100 عنصر من طالبان، ضمن اتفاق مبرم بين الحركة وواشنطن، في انتظار تنفيذ الأطراف المعنية بقية الخطوات.

ووقعت الحركة وواشنطن، بالدوحة في 29 فبراير/شباط الماضي، اتفاقا يمهد الطريق وفق جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان تدريجيا، مقابل ضمانات من الحركة.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح حوالي 5 آلاف من سجناء طالبان، مقابل نحو 1000 أسير من الحكومة الأفغانية.

وتعاني أفغانستان حربا منذ أكتوبر/تشرين أول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، يوم 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه. (الأناضول)