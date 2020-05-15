"الذباب الإلكتروني" يتداول فيديو "مفبركا" لاشتباكات قطرية تركية في الدوحة

تداول مغردون إماراتيون وسعوديون تسجيلا ادعوا فيه أنه يصوّر اشتباكات في الدوحة، وتبادلا لإطلاق نار مع القوات التركية التي تتواجد في قطر بموجب اتفاقية أمنية موقعة بين حكومتي البلدين.

المغردون الموصوفون بأنهم “ذباب إلكتروني” تداولوا التسجيل على نطاق واسع، ومن بينهم حسابات موثقة لشخصيات معروفة في الوسطين الصحفي والإعلامي.

مغردة سعودية يتابعها نحو 35 ألف متابع على حسابها الموثق بالعلامة الزرقاء، وهي كاتبة سعودية في صحيفة “إيلاف”، ادعت أن إطلاق نار ما يزال مستمرا في الدوحة، وتحدثت عن “مقتل أفراد بالأسرة الحاكمة في قطر إثر نزاع مع القوات التركية”.

وإمعانا في الكذب والتضليل، ذكر أحد الحسابات الإماراتية أن التسجيل هو لتبادل إطلاق نار في شارع عبد الله بن جاسم في الدوحة.

وواجه المغردون ردودا ساخرة على نطاق واسع بعد أن تبين لهم كثرة الافتراءات والأكاذيب التي باتت شبه يومية والاستمرار في تداولها دون خجل.

أما الحقيقة فتقول أن التسجيل يعود إلى أكتوبر 2015 وهو يصوّر هجوما لرجال الأمن السعودي للقبض على شخصين تحصّنا في مبنى قيد الإنشاء، عقب مقتل الشخص الثالث من المجموعة التي نفذت هجوما مسلحا على مسجد شيعي في حي الكوثر بمدينة سيهات التابعة لمحافظة القطيف شرقي السعودية. الأناضول)