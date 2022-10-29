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الرئيس الأمريكي يزور مصر الشهر المقبل

منشور 29 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 04:09
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن

يزور جمهورية مصر الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية الشهر المقبل.

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وأفاد البيت الأبيض ، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحضر قمة المناخ كوب 27 الشهر المقبل في مصر.

وبايدن الابن هو الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية وشغل سابقًا منصب نائب رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين في الفترة من عام 2009 إلى 2017 إبان حكم الرئيس باراك أوباما وهو عضو في الحزب الديمقراطي، ومثّل ولاية ديلاوير كسيناتور من عام 1973 حتى أصبح نائب الرئيس في عام 2009.

وسيحضر الرئيس الأمركي القمة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر قبل أن يتوجه إلى كمبوديا لحضور القمة السنوية بين الولايات المتحدة ومجموعة آسيان، ثم إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

كلمات دالة:مصرمستشار الرئيس الأمريكيجو بايدنبايدنالشهر المقبل

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