الرئيس الايراني يندد بالوجود الاميركي في المنطقة

ندد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال استضافته نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد في طهران السبت، بوجود الولايات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط، معتبرا ان الاميركيين "يفكرون بمصالحهم وليس بمصالح" دولها.

وقال رئيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع رشيد ان واشنطن لا تعير مصالح دول المنطقة اهتماما، وكل ما يعنيها هول مصالحها فقط.

وينشر الجيش الاميركي نحو 900 من جنوده في مناطق سيطرة الاكراد شمال شرقي سوريا ضمن قوات التحالف الدولي، فيما يتمركز الأسطول الخامس الاميركي في البحرين، المملكة الصغيرة الواقعة غربي الخليج العربي.

واكد الرئيس الايراني ان ان الدبلوماسية والمفاوضات هي السبيل لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة، وليس الوجود الاميركي الذي يضرها ويزعزع استقرارها.

وشدد في السياق على متانة علاقات بلاده مع العراق، والتي اشار الى انها مبنية على المصالح المشتركة.

ودعا رئيسي الى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخصوصا الأمنية، لافتا الى التوصل إلى تفاهم على هذا الصعيد.

وقال ان ذلك ينطلق من ان "أمن العراق وحدوده مهم جدا" بالنسبة لايران.