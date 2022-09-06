  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. الرئيس التركي: اليونان ليست ندا

الرئيس التركي: اليونان ليست ندا

منشور 06 أيلول / سبتمبر 2022 - 06:46
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اليونان ليست ندا لتركيا لا على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو العسكري.

اقرأ ايضاًاردوغان: ماكرون لديه اردوغان: ماكرون لديه "أهداف استعمارية" في لبنان

وأضاف أردوغان في خطاب ألقاه أمس الاثنين عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: "فيما يتعلق باليونان التي زادت من وقاحتها وتحرشاتها تجاه بلادنا مؤخرا، أود التذكير مجددا أنها ليست ندا لنا لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا، ولذلك فهي ليست جهة نحاورها".

ولفت الرئيس التركي إلى أنه سيبدأ الثلاثاء جولة في منطقة البلقان تشمل البوسنة والهرسك، وصربيا، وكرواتيا.

وأكد أن تركيا تواصل القيام بما يترتب عليها بصفتها راعية للسلام والاستقرار في هذه المنطقة التي تشهد تصاعدا في التوترات مؤخرا.

كلمات دالة:الرئيس التركي رجب طيب أردوغانأردوغانأمينة أردوغانرجب طيب أردوغان تركياروسيا

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...