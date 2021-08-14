الرئيس الجزائري يعود مصابي حرائق الغابات

زار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، المستشفى المركزي للجيش محمد الصغير نقاش، ومستشفى الدويرة للاطلاع على الاوضاع الصحية لمصابي الحرائق من مدنيين وعسكريين

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، إن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة كان برفقة الرئيس تبون خلال الزيارة.

وأجرى رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنڨريحة، السبت، زيارة إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، لإلقاء النظرة الأخيرة والترحم على أرواح الضحايا العسكريين الذين سقطوا خلال عمليات إخماد الحرائق بكل من ولايتي تيزي وزو وبجاية.

وشهدت الإثنين الماضي عدة ولايات في البلاد حرائق الغابات مست كل من تيزي وزو، بجاية، البويرة ،المدية، سكيكدة، جيجل وقالمة. مخلفة وفاة 69 شخصا منهم 28 عسكري وكذا خسائر كبير في المحاصيل والثروة الغابية بالإضافة المواشي