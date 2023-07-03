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الرئيس الروسي يرفض حادثة حرق القران في السويد

تاريخ النشر: 03 تمّوز / يوليو 2023 - 12:30
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقادا بعد حادثة حرق المصحف الشريف، على يد متطرف من أصول عراقية  في ستوكهولم

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وقال الرئيس الروسي خلال فيديو عبر برنامج تلفزيوني: "في السويد قاموا مجددا بحرق القرآن... يحتاجون لشخص مثل بطرس الأكبر ليلقنهم درسا".

وكان الرئيس بوتين زار خلال جولته الأخيرة في داغستان، مسجد الجمعة في ديربند، حيث استلم مصحفا كهدية من مساعد مفتي الجمهورية زابير سليموف.

 

 

 

وقام سويدي متطرف من أصول عراقية الأربعاء الماضي بتدنيس القرآن الكريم، حيث أقدم تحت حماية السلطات على تمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.

  
 

كلمات دالة:بوتينحرق القران

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