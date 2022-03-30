الرئيس الموريتاني يعيد تكليف ولد بلال بتشكيل الحكومة

اعاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الاربعاء، تكليف محمد ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة، بعد يوم من تقديمه استقالة حكومته.

وقالت الرئاسة الموريتانية أنه بموجب مرسوم صادر الأربعاء، تم تعيين محمد ولد بلال مسعود وزيرا أول.

وكان ولد بلال قد قدم استقالة حكومته الثلاثاء، للرئيس الغزواني، وشكره على الثقة التي منحها له طيلة فترة تولي مهامه، كما وجه الشكر لأعضاء حكومته، حسب ما نشرت الوكالة الرسمية.

وجاءت استقالة ولد بلال بعد أيام من كلمة لرئيس البلاد انتقد فيها بقوة أداء الحكومة، وتحدث فيها عن “اختلالات تعاني منها الإدارة في بلاده جعلت المواطن يفقد الثقة فيها”.

وكان ولد الغزواني قد كلف الوزير الأول المستقبل محمد ولد بلال بتشكيل الحكومة أغسطس/آب 2020.

والخميس، انتقد الرئيس الموريتاني أداء حكومة بلاده، داعيا إياها إلى “التحلي بالمسؤولية والحرص على أداء الواجب”.

ومن المتوقع أن يبدأ ولد بلال المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، خلال الأيام المقبلة، لتكون ثالث حكومة في عهد الرئيس الحالي الذي انتخب عام 2019.

وعيّن ولد بلال أول مرة في منصب الوزير الأول من طرف ولد الغزواني في شهر أغسطس/آب من عام 2020، خلفًا للوزير الأول السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.

وكان قبل أن يعين وزيرا أول يشغل منصب مستشار في ديوان ولد الشيخ سيديا.

وقال رئيس الحكومة المكلف بعد القرار إنه ناقش الأوضاع التي يعيشها البلد مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدا أنه سيشكل حكومة ”قريبة من المواطن“.

وذكر أن لقاءه مع الغزواني كان ”مناسبة لتقييم عمل الحكومة المستقيلة وتشخيص وضعية البلاد وتداعيات الأزمة التي يشهدها العالم حاليا“، بحسب ”صحراء ميديا“.