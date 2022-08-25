الرباط تتهم الجزائر بفبركة فيديو لـ محمد السادس في حالة سكر بشوارع باريس

بعد انتشار مقطع فيديو للملك محمد السادس وهو في حالة سكر شديد في احد شوارع باريس، برفقة ما يعرف بـ الاخوة زعيتر، سارعت وسائل الاعلام الرسمية المغربية والموالية للحكومة بتفنيد صحة الفيديو، نافية صحة وجود "امير المؤمنين" في المقطع، واتهمت الجزائر بفبركة مقطع فيديو الملك محمد السادس في شوارع باريس

محمد السادس حاول طي الخلاف مع الجزائر

في مقال لها ، اتهمت صحيفة اخبارنا الالكترونية الجزائر بفبركة الفيديو ووصفتها بـ الناكرة للمعروف والجميل، وافادت ان "في كل مرة يمد فيها الملك محمد السادس نصره الله يده البيضاء إلى الجارة الشرقية، من أجل طي كل الخلافات السابقة، والعمل على بعث علاقات جديدة تروم خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، تصر الجزائر على سلك أوقح السلوكيات الحاطة، مستعينة بذباب إلكتروني، حاول في مناسبات عديدة ولازال النيل من سمعة أمير المؤمنين".

اتهام الذباب الجزائري بفبركة فيديو الملك محمد السادس

ووفق التقرير الاعلامي المغربي فان الذباب الإلكتروني الجزائري وباوامر من الكابرانات (اي ضباط الجيش والجنرالات) فبرك فيديو من 4 ثوان ونشره على نطاق واسع "مرفوق بتعاليق تسيء إلى "أمير المؤمنين" ملك المغرب"... الا انه ووفق الصحيفة فقد عبر المغاربة "عن حبهم وتعلقهم الشديد بأهداب العرش العلوي الشريف" ونشرو وسم #ملكنا_خط_احمر على وسائل التواصل الاجتماعي

ضعاف النفوس يهاجمون امير المؤمنين محمد السادس

وحسب التقارير الاعلامية المغربية فقد وصفت من يهاجم "أمير المؤمنين، بغرض تشويه سمعته" ضعاف النفوس، أمام الضربات الموجعة المتتالية التي وجهها المغرب لأعداء الوحدة الترابية، من خلال سلسلة من الانتصارات الدبلوماسية الكبرى

اما موقع فيديو نيوز فقد اكد ان الوقفة الشعبية المغربية مع الملك جاءت بعد ان نشرت حسابات جزائرية حملة وصفتها بـ البذيئة تستهدف الجالس على العرش وترميه بالباطل ، على الرغم من نشر فيديو الموقع صورة من الفيديو الاصلي لحالة الملك محمد السادس وقال الموقع ان هؤلاء ضعاف نفوس وانفصاليين عاجزين عن مجاراة التقدم الذي يحققة المغرب

محمد السادس سكران في شوارع فرنسا

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع فيديو لملك المغرب محمد السادس مع مجموعة من اصدقاءه المعروفين باسم الاخوة زعيتر ، وقد ظهر الملك محمد السادس في حالة سكر شديد ويترنح في ازقة المدينة ليلا فيما كان الاخوة زعيتر يحاولون منع تصويره

المغرب والجزائر توتر وقطع العلاقات

وقطعت الجزائر علاقاتها مع الجارة المغرب واغلقت الحدود البرية ومنعت الطائرات المغربية من العبور في اجواءها، كما سحبت سفيرها واوقفت مرور خطوط النفط والغاز الجزائرية عبر الاراضي المغربية بعد اتهام الجزائر للرباط بدعم المرتزقة والانفصاليين في البلاد اكدة مندور المغرب في الامم المتحدة ، بالاضافة الى دعم تنظيم كان يشعل حرائق في الغابات الجزائرية