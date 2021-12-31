للمرة الأولى.. الرياض تحيي ليلة رأس السنة باحتفالات مبهرة

أحيت العاصمة السعودية عبر "موسم الرياض" الترفيهي ليلة رأس السنة الجديدة 2022، عبر احتفالات شهدت إطلاق ألعاب نارية بكثافة.

وبثت فضائية "الشرق" السعودية عبر حسابها في "توتير"، مباشرة مظاهر احتفالات رأس السنة الجديدة 2022، والتي تخللها إطلاق ألعاب نارية بكثافة وسط أجواء ترفيهية.ويعد

واحتفال رأس السنة الجديدة 2022، الأول بهذه الصورة الرسمية المبهرة من موسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه السعودية المسؤولة عن الاحتفالات التي غيرت الشكل المحافظ للمملكة لانفتاح صاحبه انتقادات.

وانطلق الموسم لأول مرة، في 11 أكتوبر/ تشرين أول 2019، عبر أكثر من 100 فعالية أبرزها غنائية وترفيهية، بزوار تجاوزوا 10 ملايين، في منتصف ديسمبر/ كانون أول من العام ذاته.

وانطلق الموسم الثاني في 20 أكتوبر/ تشرين أول 2021، بعد توقف عام بسبب جائحة كورونا، وسجل حتى يوم 23 ديسمبر/ كانون أول 2021، أكثر من 7 ملايين ونصف مليون زائر، بحسب تغريدة، تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بحسابه الموثق بـ"تويتر".

وفي 27 ديسمبر/ كانون أول 2019، قالت هيئة الترفيه السعودية، إنها منعت إقامة احتفال برأس السنة الميلادية بالعاصمة الرياض، مؤكدة أنها أحالت الأمر للتحقيق، بعد أيام من تداول ناشطين على نطاق واسع إعلانا عن أول حفل كريسماس في تاريخ السعودية بأحد مراكز العاصمة.

وتشهد المملكة، تحولات اجتماعية غير مسبوقة منذ تأسيس هيئة الترفيه، عام 2016، بينما تنفي السلطات حدوث تجاوزات تنتقص من المكانة الدينية للمملكة، التي توجد بها أكثر الأماكن قدسية للمسلمين، لا سيما في مدينتي مكة والمدينة المنورة.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 6 بالمائة.