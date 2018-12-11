السترات الحمراء تستعد للانتفاضة في تونس

نشر البيان على صفحة الحملة، التي يتابعها أكثر من ثلاثة آلاف شخص على موقع فيسبوك.

أعلنت مجموعة من الشباب التونسي، نهاية الأسبوع، تأسيس حملة "السترات الحمراء".

ويقول مؤسسو الحملة إنها تهدف لـ"إنقاذ تونس" عبر "الاحتجاج المدني السلمي" حسب ما جاء في نص البيان التأسيسي.

ونشر البيان على صفحة الحملة، التي يتابعها أكثر من ثلاثة آلاف شخص على موقع فيسبوك.

ويقول البيان إن "السترات الحمراء" هي "خطوة لاستعادة التونسيين لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم الذي سلب منهم". وحملة السترات الحمراء مستمدة من حملة السترات الصفراء، التي نظمت احتجاجات واسعة النطاق في فرنسا.

وتباينت الآراء في تونس بشأن "السترات الحمراء"، بين شق يتبنى الفكرة ويدعمها وآخر يعبر بقوة عن رفضه لهذه المبادرة.

واستعرض مدونون الأوضاع المالية الصعبة وتدهور المقدرة الشرائية لدى العائلات التونسية، ما يستلزم تنظيم تحركات احتجاجية لحلحلة الأزمة.

في المقابل، دعا آخرون إلى عدم اقتباس فكرة "السترات الصفراء" في فرنسا، مشيرين إلى أن الأوضاع تختلف للغاية بين البلدين.

البـيــان الـتأســيسـي

بعد مرور حوالي ثمانية سنوات كاملة من حراك 17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011 ، و في ظل منظومة لم يجد التونسيون فيها سوى الفشل و الفساد و غلاء المعيشة و البطالة و سوء الإدارة و الهيمنة على مفاصل الدولة و إستمرار سياسات التفقير الممنهج و ما رافق ذلك من إرهاب غادر و تصفية للخصوم و ضرب واضح لمكسبنا الوحيد في حرية التعبير

و لفشل هذه المنظومة في الارتقاء بالحد الأدنى من مستوى طموحات الشعب في الحياة الكريمة و طوحات شبابه في التشغيل ، نعلن اليوم رسميا ، نحن مجموعة من الشباب التونسي ، تأسيس حملة ' السترات الحمراء ' لإنقاذ تونس في ظل غياب المصداقية و التصور و ضبابية الرؤية لدى الطبقة السياسية الحالية ، و تعمق الهوة بينها و بين الشعب التونسي و لعل نتائج الإنتخابات الأخيرة خير دليل عل ذلك

إن 'السترات الحمراء' حملة وطنية شبابية خالصة مفتوحة للعموم و منفتحة على الجميع و هي إستمرارية لنضال الشعب التونسي و خطوة لإستعادة التونسيين لكرامتهم و حقهم في العيش الكريم الذي سلب منهم

إن حملة 'السترات الحمراء ' ، و في كنف الإعتزاز بتضحيات الشعب التونسي و الحرص على التمسك بوحدة التونسيين و القناعة الراسخة بأن لا سبيل لخلاص الوطن إلا بتكاتف أبنائه و بناته ، تؤكد على التزامها بالإحتجاج المدني السلمي في التعبير عن الرأي و رفض هذا الواقع السائد

إن الهجمة المركزة و التشويه مدفوع الأجر الذي طال هذه الأيام الحملة ليتم بعد ذلك إيقاف " برهان العجلاني " أحد المشرفين عليها ، لا يمكن أن نعتبرها إلا محاولة يائسة من أعداء الشعب لإرباك شباب تونس التواق للتغيير الحقيقي و نؤكد أن ذلك لن يزيدنا إلا صمودا و إصرارا كاملا على مواصلة التعبئة و الحشد

و عليه ، تعلن حملة ' السترات الحمراء ' في تونس رسميا عن الإنطلاق في تركيز التنسيقيات الجهوية و المحلية خاصة بعد التفاعل و المساندة الكبيرة للحملة من فئات واسعة من الشعب التونسي .

المجد و الخلود للشهداء

عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر

حملة السترات الحمراء

دائرة الإعلام