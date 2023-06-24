السعودية: إعدام شخصين لتأسيسهما كيانًا إرهابيًا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين من الجنسية اليمنية في منطقة الرياض، بتهمة إنشاء كيان إرهابي داخل المملكة.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، فإن عبد الرحمن فارس عامر المري ومحمد صلاح عمر المري قدما على الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتأييده ومبايعة زعيمه.

وأوضح البيان أن عبد الرحمن المري أسس كيانًا إرهابيًا لتنفيذ عمليات داخل السعودية، وشارك في اغتيال رجال الأمن ومساعدة أفراد التنظيم، بالإضافة إلى استعداده لتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة وحيازته للمتفجرات والأسلحة والذخيرة والأحزمة الناسفة، وإيواء مطلوبين أمنيًا.

وتعكس هذه الإجراءات الحازمة التي تم اتخاذها ضد المتهمين اليمنيين، جزءًا من جهود المملكة المستمرة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها

يذكر أن أحد المتهمين، عبد الرحمن فارس عامر المري، قام بتخطيط للانضمام إلى تنظيم إرهابي وتمويل أعمال إرهابية بشكل عام، بينما قام المتهم الآخر، محمد صلاح عمر المري، بالانضمام إلى كيان إرهابي وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وحاول زرع عبوة ناسفة لاستهداف المركبات العسكرية، وجمع معلومات استخباراتية عن مواقع أمنية وعسكرية.

وبعد إحالتهما إلى المحكمة المتخصصة، صدر حكم بالإعدام تعزيرًا بحقهما، وتم تنفيذ الحكم في منطقة الرياض.