موسم الحج 2023.. تعرف على تفاصيل عقوبة أداء الحج بدون تصريح

صدر بيان من الأمن العام بوزارة الداخلية السعودية يوضح تفاصيل عقوبة أداء الحج بدون تصريح.

وأفاد البيان بأنه سيتم معاقبة كل شخص يتم ضبطه وهو يقوم بنقل أشخاص لا يحملون تصاريح حج نظامية أو يؤوونهم، حيث سيتم إصدار عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله.

وأوضح عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن الغرامة المالية قد تتفاوت حسب عدد المخالفين الذين يتم نقلهم، حيث سيتم ترحيل المخالفين الوافدين بعد تنفيذ العقوبة كما سيتم منعهم من دخول المملكة، وقد يتم مصادرة وسيلة النقل البرية بناءً على قرار قضائي.

أنظمة وتعليمات الحج

وناشدت المديرية العامة للجوازات السعودية جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بالالتزام والتقيد بأنظمة وتعليمات الحج.

وفي سياق ذاته أوضح حنفي أن عقوبة تأدية الحج بدون تصريح وتحت شعار«حج بلا مخالف» تصل إلى الترحيل من السعودية والمنع من دخول المملكة لمدة «10» سنوات بالإضافة إلى عقوبات أخرى من الغرامة المالية.

الحج وتأشيرات الزيارة

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية ، أنه لن يتم السماح بأداء فريضة الحج لأصحاب جميع أنواع التأشيرات الزيارة، سواء كانت تأشيرات عائلية أو تجارية أو عمل أو شخصية أو إلكترونية أو حكومية أو مرور، حيث أن هذه التأشيرات تسمح لحاملها بالإقامة داخل المملكة لمدة محددة ولكن ليس لأداء فريضة الحج.

وضمن خطة أمن الحج للعام 1444-2023، التي تهدف إلى توفير الراحة والتسهيلات للحجاج، قام المرور السعودي بتنفيذ خطة مرورية متكاملة لضمان سهولة وسلاسة إتمام فريضة الحج.

