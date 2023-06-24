مصادر : المخابرات الألمانية والأمريكية تديران تمرد قائد "فاغنر"

كشفت مصادر روسية اليوم السبت، النقاب عن تفاصيل جديدة تتعلق بالجهات التي تقف خلف التمرد الذي أعلن عنه قائد مجموعة "فاغنر" الخاصة، يفغيني بريغوجين.

وقالت المصادر، إن المخابرات الألمانية والأمريكية تديران عملية تمرد قائد "فاغنر"، لإضعاف الجبهة الداخلية الروسية، وخلق بلبلة في صفوف القوات الروسية على خطوط جبهات القتال في أوكرانيا.

وتوقعت المصادر، أن يكون بريغوجين، قد تلقى وعودا من قبل الغرب لتولي مناصب سيادية في روسيا، حال نجاح تمرده العسكري.

بريغوجين يتجاوز الخطوط الحمراء

وفي تصريحات نشرتها قنوات "بريغوجين" على تليغرام ولكن تم حذفها لاحقًا، أشار الرجل المثير للجدل إلى أنه سيكون لروسيا قريبًا رئيس جديد، ليقطع أي أمل في المصالحة مع موسكو، متجاوزا كافة الخطوط الحمراء المرسومة بوضوح في البلاد

بوتين: قائد فاغنر متمرد

من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ما قامت به مجموعة "فاغنر" يمثل تمردًا على الشعب الروسي ورفاق القتال، ويعد طعنة في ظهر البلاد.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن هناك خونة في صفوف الشعب الروسي اليوم.

وأعلن بوتين أن روسيا تخوض معركة صعبة من أجل مستقبلها، حيث تواجه ضغوطًا عسكرية ومعلوماتية من الغرب، مؤكدا أن كل القدرات العسكرية والمعلوماتية في الغرب تستخدم ضد روسيا.

زيلينسكي: ضعف روسيا

من جهة أخرى أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي في أول تعليق له على الأحداث المتصاعدة في روسيا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن ضعف روسيا واضح ومتسع، وأنه كلما استمرت روسيا في نشر قواتها ومرتزقتها على الأراضي الأوكرانية، ستزداد الفوضى والألم والمشاكل فيما بعد.

وأكد أيضًا أن أوكرانيا قادرة على حماية أوروبا من انتشار الفوضى والشر الروسي.

وقال زيلينسكي إن روسيا تلجأ للدعاية لإخفاء ضعفها وحماقة حكومتها، ولكن الواقع يظهر وصول البلاد إلى حد الفوضى التي لا يمكن لأحد أن ينكرها.

فاغنر تسيطر على روستوف

وظهر قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، في مقاطع فيديو جديدة وهو في قلب مدينة روستوف الواقعة جنوب روسيا القريبة من الحدود الأوكرانية، وأطلق تهديدات جديدة.

وفي الفيديو الذي تم بثه على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت، أكد أنه دخل مقر قيادة الجيش في روستوف وسيطر على مواقع عسكرية في المدينة.

وأشار إلى أن قواته استولت على جميع المنشآت العسكرية في جميع أنحاء روستوف، بما في ذلك المطار، بهدف ضمان أن القوات الجوية الروسية تستهدف القوات الأوكرانية وليس قواته

بالإضافة إلى ذلك، هدد بأن قواته ستتقدم نحو موسكو إذا لم يأتِ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس أركانه فاليري غيراسيموف لمقابلته في المقر الرئيسي في روستوف.

