السعودية: ارتفاع اسعار البرقع تزامنا مع يوم تأسيس المملكة

تزامنا مع يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، الموافق لـ 22 من شهر شباط فبراير، شهدت أسواق الملابس الشعبية في السعودية إقبالًا متزايدًا غير مسبوق على شراء “البراقع” وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار البرقع في محلات الملابس الشعبية في حفر الباطن.

ففي هذا اليوم، أسس الإمام محمد بن سعود للدولة السعودية الأولى بعد توليه إمارة الدرعية ، وبالتزامن مع الاحتفالات العامة والتي تشارك فيها كافة ابناء المملكة العربية السعودية، أقبلت الكثير من الفتيات والنساء على شراء البرقع على اختلاف أشكاله وألوانه، باعتباره أهم عنصر في الأزياء الخاصة بيوم التأسيس بأول ذكرى له، إضافة إلى بعض الملابس الأخرى.

وفي منطقة حفر الباطن حيث تنتشر المحلات الشعبية الصغيرة التي تتميز ببيع البراقع ذات الصناعة اليدوية السعودية، أكدت العديد من البائعات ارتفاع أسعار البرقع، نظرًا لكثرة طلب الزبائن عليه مقارنة بالإنتاج.

وتقول إحدى البائعات، إنها تعمل في صناعة وبيع البراقع منذ 10 سنوات، وهذه المرة الأولى التي تشهد فيها إقبالا منقطع النظير على شراء البرقع، لافتة إلى أن الإقبال عليه من كافة الأعمار من النساء والفتيات، على اختلاف أشكال البراقع وألوانها والتي يوجد منها باللون الأسود والمزين بالعملات الفضية والمعدنية.

وأشارت البائعة إلى أن التهافت الشديد على شراء البراقع وكثرة الطلب عليه، تسبب في ارتفاع الأسعار مؤخرًا، إضافة إلى وجود نقص في إنتاج البراقع مقارنة بالإقبال المتزايد عليه وفق تقرير لموقع شاهد الالكتروني

وتعد البراقع واحدة من أهم الملابس التقليدية في الزي الخاص بالنساء في المملكة العربية السعودية، وقد شهد العديد من التغييرات على أشكاله وألوانه على مدى العصور، فأصبح البرقع أصغر حجمًا عن سابقه، ويتوفر منه العديد من الألوان والخامات والأقمشة سواء السوداء أو الملونة والمزينة بالترت والعملات المعدنية.