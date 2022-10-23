السعودية تؤكد تغيب ولي العهد عن قمة الجزائر لدواعي صحية

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء الأحد، ان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان سيرأس وفد المملكة الى القمة العربية المقررة في الجزائر بدلا من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أوصى الأطباء بتجنيبه السفر لمسافات طويلة.

وقال الديوان الملكي في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية أن الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بإنابة الأمير محمد بن سلمان برئاسة وفد المملكة في اجتماع القمة العربية في الجزائر "إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب سموه الكريم السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف".

البيان اكد ان توصية الاطباء جاءت بهدف تجنيب ولي العهد "رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى".

واوضح انه بناء على هذه التوصية، فقد بات يتعذر على الامير محمد بن سلمان "القيام بزيارة الجزائر الشقيقة أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة".

وتابع البيان ان الملك وجه بإنابة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لرئاسة وفد السعودية في الاجتماع، في الوقت الذي أكد وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية الجزائرية و"دعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة" التي ستعقد مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت الرئاسة الجزائرية اعلنت في وقت سابق الاحد، أن الرئيس عبدالمجيد تبون تلقى مكالمة هاتفية من الأمير محمد بن سلمان أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر.

سموّه ولله الحمد بخير وصحة وعافية أدامها الله عليه وعلى إمامنا خادم الحرمين الشريفين ولا يعاني من أي شيء ولله الحمد، هي مجرد نصيحة طبية لتجنب مشاقّ الرحلات الطويلة والسريعة دون توقف .#ولي_العهد pic.twitter.com/VNVik04oyd — محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal) (@HRHMBNSALMAAN) October 23, 2022

واضافت الرئاسة في بيان أن تبون أبدى تفهمه لقرار ولي العهد السعودي، متمنيًا له موفور الصحة والعافية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد بحث خلال الاتصال مع تبون أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص التعاون المشترك بين المملكة والجزائر في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

قادة يتغيبون عن قمة الجزائر

ومع اعتذار الأمير محمد بن سلمان، يرتفع الى اربعة عدد القادة العرب الذين سيتغيبون عن قمة الجزائر.

فقد اعلنت البحرين ان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لن يحضر القمة - لاسباب لم يوضحها- و سيمثله في القمة نائب رئيس مجلس الوزراء، محمد بن مبارك آل خليفة.

كما اعلن الديوان السلطاني في عمان ان السلطان هيثم بن طارق لن يشارك بنفسه فى القمة، وسيوفد بدلا منه ممثله الخاص ونائب رئيس الوزراء أسعد بن طارق آل سعيد.

وقبل ذلك اعلن الرئيس اللبناني ميشال عون انه سيغيب عن القمة لاعتبارات تخص انتهاء عهدته الرئاسية في 31 الجاري، حيث سينوب عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي .