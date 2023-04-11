السعودية تحدد عطلة عيد الفطر

اعلنت المملكة العربية السعودية عن موعد عيد الفطر السعيد حيث حددت اجازته بـ 4 ايام فقط ، حيث سيتوافق يومين منه هذا العام مع العطلة الاسبوعية الرسمية

وقالت وزارة الموارد البشرية السعودية ان مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعيْن الخاص وغير الربحي من نهاية دوام يوم الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل لمدة 4 أيام.

وتابعت: على صاحب العمل التقيُّد بما ورد في الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.