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السعودية تحدد عطلة عيد الفطر

تاريخ النشر: 11 نيسان / أبريل 2023 - 09:12
   إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعيْن الخاص وغير الربحي من نهاية دوام يوم الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل لمدة 4 أيام.
   إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعيْن الخاص وغير الربحي من نهاية دوام يوم الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل لمدة 4 أيام.

اعلنت المملكة العربية السعودية عن موعد عيد الفطر السعيد حيث حددت اجازته بـ 4 ايام فقط ، حيث سيتوافق يومين منه هذا العام مع العطلة الاسبوعية الرسمية

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وقالت وزارة الموارد البشرية السعودية ان  مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعيْن الخاص وغير الربحي من نهاية دوام يوم الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل لمدة 4 أيام.

وتابعت: على صاحب العمل التقيُّد بما ورد في الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

 

 

 

 


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