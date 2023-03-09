السعودية تسمح للمقيمين في دول الخليج بالحصول على تأشيرة سياحية

اعلنت السعودية الخميس، السماح لكافة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليج بالحصول على تأشيرة سياحية.

وقالت وزارة السياحة السعودية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر انها قررت التوسع في اعتماد كافة المهن للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة.

واضافت ان المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي سيصبحون مشمولين بهذا الاجراء، والذي يتيح لهم زيارة المملكة واداء مناسك العمرة.

نعلن عن التوسع في اعتماد كافة المهن للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تمكن حاملها من زيارة المملكة وأداء مناسك العمرة، كما ندعو الراغبين للتقديم من خلال الرابط: https://t.co/mJeJyL8ILy#وزارة_السياحة — وزارة السياحة (@Saudi_MT) March 9, 2023

وارفقت الوزارة التغريدة برابط للتسجيل لمن يرغب في الحصول على هذه التاشيرة.