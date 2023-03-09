  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. السعودية تسمح للمقيمين في دول الخليج بالحصول على تأشيرة سياحية

السعودية تسمح للمقيمين في دول الخليج بالحصول على تأشيرة سياحية

تاريخ النشر: 09 آذار / مارس 2023 - 02:04
السعودية تسمح للمقيمين في دول الخليج بالحصول على تأشيرة سياحية

اعلنت السعودية الخميس، السماح لكافة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليج بالحصول على تأشيرة سياحية.

وقالت وزارة السياحة السعودية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر انها قررت التوسع في اعتماد كافة المهن للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة.

واضافت ان المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي سيصبحون مشمولين بهذا الاجراء، والذي يتيح لهم زيارة المملكة واداء مناسك العمرة.

وارفقت الوزارة التغريدة برابط للتسجيل لمن يرغب في الحصول على هذه التاشيرة.

كلمات دالة:تاشيرة سياحة السعوديةالسعوديةوزارة السياحة السعودية

© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...