السعودية تُعدم اميركيا دين بتهمة تعذيب وقتل والده المصري

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان سلطات المملكة نفذت الاربعاء، حكم الاعدام في رحل يحمل الجنسية الاميركية بعد ادانته بضرب والده المصري وخنقه حتى الموت قيل التمثيل بجثته.

واضافت الوكالة انه تم تنفيذ حكم الاعدام بحق بيشوي شريف ناجي نصيف في منطقة الرياض، ودون ان توضح الطريقة التي تم بها ذلك.

وغالبا ما يتم انفاذ احكام الاعدام من خلال قطع الرأس بالسيف. ليس واضحا ما اذا استمرت السلطات في تبني هذه الوسيلة حيث ان التقارير الرسمية لم تعد تتطرق الى هذه التفاصيل.

وذكرت ان التهم التي دين بها نصيف تمثلت في القيام بضرب والده وخنقه حتى الموت ثم التمثيل بجثته بعد وفاته، فضلا عن تهم اخرى تتعلق بالشروع في قتل شخص اخر وبتعاطي المخدرات.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية ان السفارة الأميركية في الرياض امتنعت حتى الان عن اصدار تعقيب على تنفيذ الحكم الذي طال شخصا يحمل جنسية الولايات المتحدة.

واضافت الوكالة ان تعدادا اجرته استنادا الى وسائل اعلام رسمية يشير الى ان السعودية أعدمت 91 شخصاً منذ بداية العام.

والعام الماضي 2022، اعدمت المملكة 81 متهما دفعة واحدة، ما رفع الى 147 عدد من تم اعدامهم في المملكة خلال ذلك العام، علما ان العام الذي سبقه كان قد شهد اعدام 69 شخصا.

وترى منظمات حقوقية ان ما تصفه بانه عدد كبير من الاعدامات من شأنه تقويض مساعي المملكة الاصلاحية في اطار "رؤية 2030" التي اطلقها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

والعام الماضي، اكد الامير محمد بن سلمان في مقابلة مع صحيفة "ذي أتلاتنيك" ان المملكة تخلت عن تنفيذ عقوبة الاعدام باستثناء الحالات التي يكون المدان فيها شخصا يهدد حياة كثيرين.