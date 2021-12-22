السعودية: سهلنا اخلاء المدعو ايرلو ولا نستغرب الجحود الايراني

نفت العربية السعودية ما اوردته الخارجية الإيرانية حول موقف التحالف المتعلق بإخلاء السفير الإيراني لدى حكومة الحوثيين حسن ايرلو ، ووصفها بـ"المسيئة".

السعودية: سهلنا نقل المذكور

واكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي ان التحالف عمل موقف انساني والمتعلق بإخلاء المدعو حسن ايرلو أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني من اليمن.

واشار الى ان قيادة القوات المشتركة للتحالف بتوجيهات من قيادة المملكة باشرت تسهيل نقل المذكور لاعتبارات إنسانية تقديرا لوساطة دبلوماسية من الأشقاء في سلطنة عمان وجمهورية العراق بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية".

تصريحات ايرانية مسيئة للمملكة

واعتبر العميد المالكي أن "هذه التصريحات المسيئة للمملكة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، ولا تثمن موقف التحالف الإنساني والنبيل في إخلاء المذكور من صنعاء إلى البصرة، وأنها تصريحات غير مستغربة من المسؤولين الإيرانيين، وتأتي في سياق سلوك الدبلوماسية الإيرانية بدخول المذكور لليمن بطريقة غير شرعية وقيامه بدعم الفوضى والقتال باليمن"، موضحا أن "قيادة التحالف قدمت كافة التسهيلات والتصاريح الخاصة بالعبور

وكذلك الدعم اللوجستي لطائرة الإخلاء الطبي التابعة للقوات الجوية العراقية من نوع "سي -130"، وهي المرة الثانية لإخلاء مواطن إيراني مرتبط بالعمليات القتالية باليمن، بعد إخلاء أحد أفراد السفينة الإيرانية العسكرية "سافيز" بالبحر الأحمر في العام 2019، من قبل القوات الجوية الملكية السعودية من على متن السفينة ونقله للعلاج بأحد المستشفيات بالمملكة لفترة طويلة جراء وضعه الصحي المتدهور، ومن ثم نقله عبر طائرة إخلاء طبي سعودية إلى مسقط بعد وساطة من الأشقاء في سلطنة عمان لإعادته وتسليمه لدولته إيران".