وفاة سفير ايران لدى الحوثيين بعد اخلائه من اليمن بموافقة سعودية

توفي في طهران سفير ايران لدى الحوثيين حسن إيرلو متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من نقله بصورة عاجلة بطائرة من مطار صنعاء بموافقة التحالف العربي الذي تقوده العربية السعودية.

وفاة ايرلو

واعلنت الخارجية الايرانية على لسان المتحدث سعيد خطيب زادة إن إيرلو "أصيب بفيروس كورونا في محل مهمته في اليمن، وعاد إلى البلاد للأسف في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول، وعلى الرغم من استخدام جميع مراحل العلاج لتحسين حالته الصحية، الا انه استشهد فجر اليوم".

تفاهم سعودي ايراني

ويناقض المسؤول الايراني نفسه بعد ان اقر بتعاون السعودية حيث اعلن قبل اخلاء ايرلو ان ان وزارة الخارجية الإيرانية قامت ببعض الاتصالات والمشاورات اللازمة مع عدد من دول المنطقة ويتم حاليا نقل السفير الإيراني إلى البلاد". وقال إن هناك "تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية".

السعودية: غادر بموافقتنا

وكالة فرانس برس نقلت عن مسؤول سعودي رفيع المستوى أن السفير الإيراني لدى اليمن غادر صنعاء السبت في طائرة عراقية، سمح لها السعوديون بالهبوط والإقلاع بعد وساطة عراقية وعمانية.

من هو حسن إيرلو؟

وبرز اسم إيرلو مع بدء الحرب في اليمن عام 2015، حيث كان اسمه يتداول في وزارة الخارجية الإيرانية، على اعتبار أنه أشبه بحلقة الوصل ما بين طهران وجماعة الحوثيين.

وينتمي لعائلة كان معظم أفرادها في الحرس الثوري، حيث كان ضمن صفوف معسكر حمزة 21، وشقيقه حسين قائد لكتيبة التدمير التابعة لفرقة المهدي، وشقيقه الآخر من عناصر الفرقة العاشرة في كتيبة سيد الشهداء

ووصفته بعض وسائل إعلام النظام بأنه "خبير أسلحة مضادة للطائرات" ومدرب لقوات حزب الله اللبناني.

إيرلو كان ضابط دفاع جوي وهو المهندس الأساسي للضربات الجوية للحوثيين وهو "خبير أسلحة مضادة للطائرات"، وكان قد أصيب في الحرب الإيرانية العراقية.

ويعتقد أن إيرلو الذي كان يعد الحاكم الفعلي للمليشيات الحوثية ، ومشرف هجماتها على مأربالمحافظة.



منذ عام 2015، كان مسؤولاً عن المكتب اليمني في وزارة الخارجية الإيرانية

شغل منصب نائب المساعد الخاص لوزير الخارجية لشؤون اليمن من 2015 إلى 2020.

و في أواخر العام 2020 تم تعيين حسن ايرلو كسفير غير شرعي للجمهورية الاسلامية الإيرانية من قبل وزير خارجيتها جواد ظريف.