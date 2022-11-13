السعودية والأردن ومصر تدين "التفجير الإرهابي الجبان" في إسطنبول

أدانت السعودية والاردن ومصر الأحد "التفجير الإرهابي الجبان" الذي استهدف مدنيين في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول، والذي خلف ستة قتلى وعشرات الجرحى.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان المملكة تدين "بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول"،

واكد البيان "وقوف السعودية مع جمهورية تركيا ضد هذا العمل الجبان"، كما عبر عن "العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي الشقيق".

كما ادان الاردن اعتداء اسطنبول، الذي وصفه بــ"التفجير الإرهابي الجبان والذي ذهب ضحيته أبرياء".

وفيما اكد البيان تضامن الأردن "المطلق مع الأشقاء في تركيا"، فقد شدد على أن "الإرهاب عدوٌّ مشتركٌ تدينه المملكة بكل أشكاله"، معربا في الوقت نفسه عن الامنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وبدورها ايضا، ادانت مصر "بأشد العبارات" التفجير الارهابي في اسطنبول.

واعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان على لسان المتحدث باسمها السفير أحمد أبو زيد عن "خالص تعازي جمهورية مصر العربية لذوي الضحايا والشعب التركى الصديق والجمهورية التركية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين".

وأكد البيان على "موقف مصر الثابت الذى يرفض كافة أشكال العنف والإرهاب، مهما كانت مسبباته" داعياً جميع دول العالم إلى "التضامن فى مواجهة هذه الظاهرة البغيضة وتجفيف منابع دعمها مادياً أو فكرياً أو بأى شكل من الأشكال".

واسفر الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال السياحي المزدحم بمنطقة تقسيم في إسطنبول، عن مقتل 6 أشخاص واصابة 53 آخرين، وفق ما اعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.