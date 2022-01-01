السعوديون يستنفرون مواقع التواصل لتهنئة الملك سلمان بن عبدالعزيز

احتفل عشرات الالاف من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي بعيد ميلاد للملك سلمان بن عبدالعزيز الذي صادف يوم الجمعة 31 ديسمبر كانون الاول حيث عامة الـ 86 مع بداية العام 2022.

ومنذ الساعات الاولى لاخر ايام العام المنصرم ، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتهنئة الملك السعودية وتداول النشطاء هاشتاغ "#الملك_سلمان_86_سنه".

وتصدر الوسم الترند على مواقع التواصل لتهنئة الملك بعيد ميلاده.

من هو الملك سلمان بن عبدالعزيز؟

الملك سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (5 شوال 1354 هـ / 31 ديسمبر 1935 ) ملك المملكة العربية السعودية السابع، والحاكم العشرون من أسرة آل سعود والابن الخامس والعشرون من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري.

وهو أحد أهم أركان العائلة المالكة السعودية، بصفته أمين سر العائلة ورئيس مجلسها، والمستشار الشخصي لملوك المملكة، كما أنه أحد من يطلق عليهم السديريون السبعة من أبناء الملك عبد العزيز.



في 18 يونيو 2012 أصدر العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع. أثناء ولايته العهد، قام بزيارات وجولات عدة؛ تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية.

تمت مبايعته ملكاً للمملكة العربية السعودية، في 3 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 23 يناير 2015م بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. في عهده شهدت السعودية إنجازات لافتة وغير مسبوقة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتنظيمية، تضمنت أعمالاً ومشاريع ومبادرات سريعة ومتلاحقة على المستوى التنموي والاجتماعي، وتقدمت السعودية في تقنية المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية تقدما كبيراً، وضعها في المراتب الدولية الأولى.

اليوم 31 ديسمبر 2021

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يوم ميلاد والدنا و قائدنا #الملك_سلمان حفظه الله ورعاه🇸🇦

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اللهم أحفظه بما تحفظ به عبادك الصالحين و وفقه لكل ما تحبه وترضاه، وسدد خطاه و بارك له في عمره و أرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير و أجعله ذخرا للإسلام والمسلمين يارب.

.#الملك_سلمان_86_سنه pic.twitter.com/6bFooW5fUh — الردع السعودي #2030 🇸🇦 (@s_hm2030) December 31, 2021