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السفير الفرنسي بالسعودية ينشر فيديو للقاء "غير متوقع" مع قرود عسير!

منشور 22 آذار / مارس 2021 - 04:59
قرود عسير
قرود عسير

نشر السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي، فيديو للقاء وصفه بغير المتوقع مع قرود منطقة عسير، أثناء استقلاله سيارته على الطريق من السودة إلى رجال ألمع.

وقال السفير أمس الأحد، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقاء غير متوقع مع قرود منطقة عسير على الطريق الرائع من السودة إلى رجال ألمع". (RT)

 


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